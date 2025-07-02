وزير الخزانة الأمريكي: مجلس الاحتياطي قد يخفض الفائدة في سبتمبر



وكالات

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

تأتي تعليقاته لقناة فوكس نيوز، في الوقت الذي يحث فيه الرئيس دونالد ترامب البنك على خفض أسعار الفائدة من نطاقها الحالي الذي يتراوح بين 4.25 و4.50%.

وقال الوزير: "أعتقد أن المعيار هو أن الرسوم الجمركية لم تكن تضخمية، إذا كانوا سيتبعون هذا المعيار، أعتقد أنهم قد يفعلون ذلك في وقت أقرب من ذلك، ولكن بالتأكيد بحلول سبتمبر".

وأمس الثلاثاء، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، أن المجلس يعتزم الانتظار ومعرفة المزيد عن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل أن يخفض أسعار الفائدة، متجاهلا مرة أخرى مطالب الرئيس ترامب بخفض أسعار الفائدة فورا وبدرجة كبيرة.

وقال باول خلال تجمع للبنوك المركزية في البرتغال: "يستغرق الأمر ببساطة بعض الوقت"، بعدما أرسل إليه ترمب رسالة مكتوبة بخط اليد قبل يوم يشير فيها إلى مدى خفض بنوك مركزية أخرى لأسعار الفائدة وإلى حاجة الولايات المتحدة للتحرك.

وأضاف باول: "ما دام الاقتصاد الأمريكي في وضع قوي، فإننا نعتقد أن الشيء المنطقي الذي يجب القيام به هو الانتظار ومعرفة المزيد ومشاهدة ما هي هذه الآثار التي قد تحدث".

وقال ترامب أول أمس الإثنين، إن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون %1 أو أقل، مضيفا أن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وأعضاء المجلس فشلوا في أداء واجباتهم.

وتابع: "لو كانوا يؤدون واجبهم على أكمل وجه، لوفرت بلادنا تريليونات الدولارات من تكاليف الفائدة. ينبغي أن ندفع فائدة 1% أو أقل".

كما قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين، إن الرئيس الأمريكي راسل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وحثه على خفض أسعار الفائدة.