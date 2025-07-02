طائرات وسفن للبحث عن مفقودي غرق حفار جبل الزيت بخليج السويس

كتبت- دينا كرم:

قال مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية "لمصراوي"، إن شركة "جابكو"، باعتبارها أقرب وأكبر شركة تعمل في المنطقة، تحركت فور تلقي بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري "Adam Marine 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس وعلى متنه 30 شخصا.

وأضاف: بدأت عمليات الإنقاذ باستخدام معدات متخصصة، مثل مروحيات هليكوبتر، وسفن. كما قامت شركة خدمات البترول الجوية بإرسال الطائرات ضمن عمليات الإنقاذ.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية انتشلت 4 جثث، وجاري البحث عن مفقودين آخرين بعد إنقاذ عدد من الناجين.