إعلان

طائرات وسفن للبحث عن مفقودي غرق حفار جبل الزيت بخليج السويس

12:02 ص الأربعاء 02 يوليو 2025

حادث غرق حفار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

قال مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية "لمصراوي"، إن شركة "جابكو"، باعتبارها أقرب وأكبر شركة تعمل في المنطقة، تحركت فور تلقي بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري "Adam Marine 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس وعلى متنه 30 شخصا.

وأضاف: بدأت عمليات الإنقاذ باستخدام معدات متخصصة، مثل مروحيات هليكوبتر، وسفن. كما قامت شركة خدمات البترول الجوية بإرسال الطائرات ضمن عمليات الإنقاذ.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية انتشلت 4 جثث، وجاري البحث عن مفقودين آخرين بعد إنقاذ عدد من الناجين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة البترول حفار جبل الزيت غرق حفار جبل الزيت خليج السويس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - محافظ البحر الأحمر يكشف لمصراوي مستجدات حادث غرق "حفار البترول"
مصدر مسؤول لمصراوي: انتشال 4 جثث وجاري البحث عن مفقودين في حادث انقلاب بارجة بخليج السويس