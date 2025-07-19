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بعد هبوطه.. ماذا حدث لسعر الذهب بحلول التعاملات المسائية السبت؟

07:42 م السبت 19 يوليه 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية السبت 19-7-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3096 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3981 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4645 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5308 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53080 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165078 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 265400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

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وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33 % إلى نحو 3349 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21
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