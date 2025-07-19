رئيس مصلحة الجمارك: تسهيل الإجراءات الجمركية لخلق بيئة محفزة للاستثمار

كتبت- منال المصري:

قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إننا تعمل أيضًا على تسهيل الإجراءات الجمركية لخفض أعباء الإنتاج والتصدير وخلق بيئة أعمال محفزة للاستثمار.

وأوضح خلال جولة ميدانية للمواقع الجمركية بميناء بورسعيد، وتفقد تطورات منشآت نادى الجماركإلى أننا حريصون على استكمال ميكنة الإجراءات الجمركية وتكامل قواعد البيانات مع الجهات المعنية.

وأكد أموى، أننا نعمل على تحسين الأداء الجمركي لتقليل زمن وتكلفة الإفراج فى إطار رؤية الحكومة لتيسير حركة التجارة.

والتقى أموي مع محافظ بورسعيد، وكذلك نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وعقد ندوة حوارية بمقر الغرفة التجارية.

وتفقد أموى، يرافقه الدكتور سامى رمضان وأحمد العسقلاني نائبا رئيس المصلحة، سير العمليات بساحة المستودع العام، ومبنى تفتيش الركاب، والمركز اللوجستي، والتقى بعدد من أصحاب الشأن والمستخلصين، واستمع إلى التحديات التي تواجههم.

وشدد رئيس مصلحة الجمارك على ضرورة تقليص زمن الإفراج الجمركي عبر تفعيل أنظمة متطورة كالفحص العشوائي وإدارة المخاطر والتبنيد والتثمين الآلي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة أي معوقات تشغيلية.

والتقى أموى بمديري العموم بالجمارك، موضحًا أن لرجال الجمارك دورًا مهمًا ومؤثرًا في بناء جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وتشجيع الاستثمار.

وأشار المحافظ، إلى أهمية التنسيق الدائم مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مصلحة الجمارك، لتأمين المنافذ وتسهيل الإجراءات الجمركية بما يدعم حركة الاستيراد والتصدير، ويُسهم في تعزيز مكانة بورسعيد كميناء محوري ومركز لوجستي متكامل.

واستعرض الجانبان سبل دعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الجمركية وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والرقابة، بما يضمن تسهيل حركة التجارة، وزيادة معدلات الإفراج الجمركي، وتحقيق أعلى معدلات الشفافية والانضباط.

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