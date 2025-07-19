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يصل إلى 50% من الباقة.. تنظيم الاتصالات يقر تعويضا إضافيا لمستخدمي الإنترنت

12:13 م السبت 19 يوليه 2025

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كتبت- آية محمد:

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعويضًا إضافيًا لمستخدمي خدمات الإنترنت الثابت المتأثرين بالحريق الذي نشب في سنترال رمسيس وألزم الشركات مقدمي الخدمة بتنفيذه.

وبحسب بيان الجهاز على صفحته الرسمية على فيسبوك، تم إقرار تعويض عملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع بنسبة 50% من الباقة الأساسية تُضاف كباقة مجانية إضافية، كما تقرر منح خصم بنسبة 30% من قيمة الفاتورة الشهرية لعملاء الفاتورة، وذلك تعويضًا عن فترة تأثر الخدمة.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمراره في مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، والتنسيق الدائم مع الشركات لضمان استمرارية الخدمات وعدم تكرار مثل هذه الأعطال، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين وتحقيق أعلى درجات رضاهم.

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تنظيم الاتصالات يقر تعويضا إضافيا لمستخدمي الإنترنت.. يصل إلى 50% من الباقة