وكالات:

قال أحمد كجوك، وزير المالية إن الحكومة ستتبع نهجا جديدا في بيع الأصول سيركزعلى "عدد محدود من الصفقات الاستراتيجية الكبرى، بدلاً من السعي وراء عدد كبير من الصفقات الصغيرة".

وأضاف في مقابلة مع "بلومبرج" نقلتها عنها "الشرق" اليوم، أن الحكومة عرضت على الصندوق خطة متوسطة الأجل لسحب الاستثمارات الحكومية، و"نتلقى ردود فعل إيجابية بشأنها، وما زلنا نعمل عليها".



وتوقع كجوك أن تحصل مصر على تمويل إضافي بنحو 2.4 مليار دولار من دفعات قرض صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، في حال استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار.



وقال صندوق النقد الدولي إن المناقشات ستركز على التقدم المحرز في خطة مصر طويلة الأمد لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.



ويحث الصندوق السلطات على تقليص دورها في الاقتصاد والسماح للقطاع الخاص بالتنافس بشكل أكبر.



وتوقع كجوك التوصل إلى اتفاق بشأن مراجعات صندوق النقد الدولي في سبتمبر أو أكتوبر



وتجري الحكومة "محادثات أولية" مع الكويت لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات.

وقال الوزير "نتبادل بعض الأفكار والأصول المحتملة".

المباحثات مع قطر بشأن حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليارات دولار أُعلن عنها في أبريل "في مرحلة متقدمة"، وفق الوزير.