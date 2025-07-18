بعد الزيادة.. أسعار سجائر كليوباترا وماتوسيان وبوسطن ومونديال اليوم

كتبت- آية محمد:

أعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" قائمة أسعار السجائر المحلية الشعبية بعد الزيادة الجديدة بداية من اليوم.

وجاء قرار زيادة أسعار السجائر بعد نشر تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالسجائر في الجريدة الرسمية اليوم.

وارتفعت أسعار السجائر المحلية بقيمة 5.25 جنيه للعبوة الواحدة، وفق ما قاله إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات لمصراوي.

قائمة أسعار السجائر المحلية للمستهلك بعد الزيادة بداية من اليوم:

كليوباترا كينج سايز

- سعر البيع للمستهلك: 44 جنيهًا.

كليوباترا سوفت كوين

- سعر البيع للمستهلك: 44 جنيهًا.

كليوباترا بوكس

- سعر البيع للمستهلك: 44 جنيهًا.

بوسطن / بلمونت

- سعر البيع للمستهلك: 44 جنيهًا.

مونديال "أحمر - أزرق – سيلفر"

- سعر البيع للمستهلك: 44 جنيهًا.

مونديال سويتش "منتول - بلو بيري"

- سعر البيع للمستهلك: 44 جنيهًا.

كليوباترا بلاك ليبول

- سعر البيع للمستهلك: 44 جنيهًا.

كليوباترا سوبر

- سعر البيع للمستهلك: 44 جنيهًا.

ماتوسيان سوبر

- سعر البيع للمستهلك: 44 جنيهًا.