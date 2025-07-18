مذكرة بين الثروة المعدنية و"آسيا بوتاش" لتعزيز استكشاف الفوسفات

مذكرة بين الثروة المعدنية و''آسيا بوتاش'' لتعزيز ا

كتبت- دينا كرم:

شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة "آسيا بوتاش" الصينية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات استكشاف وتقييم احتياطيات خام الفوسفات، وتعظيم القيمة المضافة لهذا المورد الحيوي.

وأكد الوزير عقب مراسم التوقيع أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى ما بين 5-6%، من خلال جذب الاستثمارات الجادة، وطرح فرص جديدة، وتنفيذ منظومة متكاملة لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية.

وأشار بدوى إلى أهمية اتخاذ خطوات عملية عاجلة للبدء في تنفيذ المشروع، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة مراحل التنفيذ وضمان التزامها بالبرنامج الزمني المحدد.

ووفق بيان الوزارة اليوم، تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجالات البحث العلمي لاستكشاف وتأكيد احتياطيات خام الفوسفات، مرورًا بعمليات الإثراء والمعالجة، وصولًا إلى دراسة إنشاء مصنع حديث لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية،وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة في مصر.