رغم المكاسب القياسية.. خبراء يحذرون من الاستثمار في البيتكوين داخل مصر

كتبت- آية محمد:

شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في إقبال المستثمرين على العملة المشفرة "بيتكوين"، وذلك بعد ارتفاع قيمتها وتحقيقها لأرقام قياسية، حيث تجاوز سعر البيتكوين يوم الاثنين الماضي حاجز الـ 122 ألف دولار، قبل أن يتراجع اليوم إلى 118.45 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب بيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وعلى الرغم من هذا الارتفاع الكبير، حذر خبراء اقتصاديين خلال حديثهم مع "مصراوي" من الاستثمار في هذه العملة، مشيرين إلى أنها غير قانونية في مصر، ولا تستند إلى أي أصول أو ضمانات.

قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار في العملة الرقمية "بيتكوين" يعد غير قانوني داخل مصر، حيث لم يتم تشريع أو تقنين التعامل بها حتى الآن.

وأشار إلى أن أي مستثمر يتعرض للنصب في تعاملات البيتكوين لن يتمكن من استرداد حقه، لكونها عملة غير مصرح بها قانونًا داخل مصر.

وأوضح النحاس أن الزخم العالمي المحيط بالبيتكوين خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة قانون قد يشرع التعامل الرسمي بالعملة داخل أراضيها.

وتابع أن الاهتمام الكبير بالبيتكوين خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة رغبة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، في إدراج العملة ضمن احتياطي الدولة الأمريكية.

ووصف النحاس البيتكوين بأنها "حفنة من التراب"، مؤكدًا أنه لا ينصح مطلقًا بالاستثمار فيها، لأنها بلا أصل، ومعرضة للانهيار في أي لحظة، دون وجود ضمانات لحماية المستثمرين.

وأشار إلى أن البيتكوين ارتفعت من 6 سنتات فقط إلى 118 ألف دولار حاليًا، مؤكدًا أن هذه الزيادة لم تأتي نتيجة امتلاكها لأصول حقيقية، بل كانت بسبب المضاربات.

وأضاف النحاس: "لو ترامب مشي، سعر العملة هينهار"، مؤكدًا أن المضاربة على البيتكوين مخاطرة كبيرة، خاصة وأن مصر لا تعترف بها، على عكس بعض الدول الخليجية التي بدأت تتبنى الاستثمار فيها.

وأوضح أن الاستثمار بشكل عام لا يمكن التوصية فيه بقطاع معين للجميع، لأن كل شخص يجب أن يستثمر وفقًا لخريطته واحتياجاته.

من جانبه، قال إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إنه يحذر من الاستثمار في البيتكوين رغم المكاسب الكبيرة التي قد يحققها البعض، موضحًا أن هذه العملة ليس لها أساس، ولا تصدر عن أي بنك مركزي تابع لأي دولة.

وأضاف: "هي في النهاية عملة افتراضية، وحاجة وهمية، والمكسب منها بيعتمد بشكل أساسي على المضاربة".

وأشار الدسوقي إلى أن أبرز مخاطر الاستثمار في البيتكوين تتمثل في الانخفاض المفاجئ في سعرها، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.

ورشح الدسوقي الاستثمار في القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات التي تحقق مكاسب جيدة، بالإضافة إلى قطاع الصناعة، رغم أن مكاسبه أقل نسبيًا، لكنه يتميز بكونه قطاعًا مستدامًا.

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