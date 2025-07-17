إعلان

كجوك: نستهدف تراجع نسبة الدين إلى 82% من الناتج المحلى العام الحالى

05:56 م الخميس 17 يوليو 2025

أحمد كجوك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الفائض الأولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.


وأوضح فى جلسة «السياسات المالية والنقدية» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أنهم يستهدفون تراجع معدلات دين أجهزة الموازنة إلى 82% من الناتج المحلي مع نهاية العام الحالى.


وأكد كجوك أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالى الماضى دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بالتخفيف على الممولين لبناء «شراكة الثقة».


وأضاف، أن الاحتياطي النقدي بلغ 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، وأن تحويلات المصريين بالخارج سجلت 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر.


وأشار إلى أننا حققنا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بنسبة 4.8% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025.


وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضى بمعدل نمو سنوي 77%.


وأوضح كجوك أن هناك نموًا قويًا لقطاعات السياحة بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%.


أشار إلى أننا نعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد كجوك تراجع نسبة الدين تراجع إيرادات قناة السويس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - توضيح مهم من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025
رسالة تهديد مباشرة إلى نتنياهو من "العصائب الحمراء".. ماذا نعرف عن الجماعة؟
"أنا عارف إني هدخل الجنة".. مجدي الجلاد يوجه سؤالا مهما لـ د. سعد الهلالي