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وزير البترول يبحث مع شركة صينية مشروعاً لتصنيع الألواح الشمسية بقناة السويس

05:40 م الخميس 17 يوليو 2025

اللقاء

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كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع وفد مسئولى شركة “Kiping solar technology” الصينية المتخصصة في تصنيع الألواح الزجاجية المستخدمة في توليد الطاقة الشمسية خطة الشركة لإنشاء مشروع صناعي جديد في مصر لتصنيع الألواح الزجاجية الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين، حيث جرى مناقشة أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة الثروة المعدنية والشركة الصينية في هذا المشروع الطموح الذى يعزز من القيمة المضافة ويوفر فرص عمل كبيرة .


وأكد بدوى على دعم الحكومة المصرية الكامل لكافة الاستثمارات الجادة التي تستهدف نقل التكنولوجيا، وتعظيم المكون المحلى وتوفير فرص عمل، وزيادة القيمة المضافة للخامات المصرية، مشيرا إلى أن قطاع التعدين المصرى يمضى قدماً نحو زيادة القيمة المضافة من خلال مجالات التصنيع المختلفة للخامات التعدينية .

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وزير البترول شركة صينية تصنيع الألواح الشمسية قناة السويس
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