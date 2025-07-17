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تعاون مرتقب بين قطاع البترول والثروة المعدنية و"أبيان كابيتال" لدفع الاستثمار التعديني

04:48 م الخميس 17 يوليو 2025

كريم بدوى

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كتبت- دينا كرم:

التقى كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، بالسيد خاتوشيلو ماباسا، رئيس قطاع أفريقيا بشركة أبيان كابيتال الاستشارية، المتخصصة فى تمويل مشروعات التعدين على المستوى الدولى.

وخلال اللقاء أكد ماباسا أن "أبيان كابيتال"، التى تمتلك سجلًا دوليًا حافلًا يشمل الإسهام فى تشغيل 12 منجمًا عالميًا منذ عام 2016، على استعداد لتوظيف خبراتها المالية والتقنية لدعم فرص الاستثمار التعدينى فى مصر.

وأكد بدوي التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، كما أشار إلى أن نجاح الشراكات الاستثمارية يُعد جزءًا أصيلًا من نجاح الدولة المصرية فى تحقيق أهدافها التنموية.

وفى هذا السياق، وجّه الوزير بدراسة آفاق التعاون مع "أبيان كابيتال" تمهيدًا لاتخاذ خطوات عملية نحو شراكة استراتيجية مثمرة.

تعد شركة أبيان كابيتال واحدة من أبرز الجهات الدولية المهتمة بتمويل مشروعات التعدين، ولها تواجد إقليمى ودولى فى كل من دبى، ولندن، ونيويورك، مع تركيز خاص على المشروعات النشطة والواعدة فى الأسواق الناشئة.

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كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أبيان كابيتال
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