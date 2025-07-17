تعرف على فروع "وي" التي توفر خدمات التوثيق والشهر العقاري

كتبت- آية محمد:

تتيح شركة المصرية للاتصالات "وي" تقديم خدمات التوثيق "الشهر العقاري" داخل 13 فرعًا تابعًا لها بمختلف المحافظات في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين،

ويأتي ذلك بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الزحام على مكاتب الشهر العقاري، حيث تقدم الخدمات داخل الفروع يوميًا من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً، وذلك عبر الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق "أرغب في عمل توكيل".

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الفروع المتاح بها تلك الخدمة:

القاهرة:

فرع مدينة نصر: 80 شارع مكرم عبيد أمام مسجد الإيمان.

فرع أرابيلا بلازا: محل "G20" مول أرابيلا بلازا- محور جمال عبدالناصر- التجمع الخامس- القطامية.

فرع باب اللوق: سنترال باب اللوق.

فرع الزمالك: 187 شارع 26 يوليو- سنترال الزمالك.

فرع رمسيس: 26 شارع رمسيس.

الجيزة:

فرع الرماية: مساكن الضباط - ميدان الرماية- الهرم.

فرع المريوطية: شارع ترعة المريوطية فيصل.

فرع إمبابة: شارع المحطة بجوار محطة القطار داخل سنترال إمبابة.

الإسكندرية:

فرع الهانوفيل بحري: بجوار الوحدة الصحية العجمي.

الغربية:

فرع العروبة مول- طنطا: أول طريق طنطا- المحلة الكبرى.

بني سويف:

فرع سنترال بني سويف: بجوار الصالون الأخضر.

أسوان:

فرع سنترال أسوان الرئيسي: كورنيش النيل- بجوار مصر للطيران.

الأقصر:

فرع الأقصر 2: شارع أحمد عرابي بجوار موقف أرمنت.

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