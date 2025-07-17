كتبت- منال المصري:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، للعام المالي الحالي والمقبل.

وخلال زيارتها للمحافظة تفقدت الوزيرة مركز الأطراف الصناعية بمطروح وجهوده في توفير الأجهزة التعويضية لمتضرري ومصابي الألغام بالمحافظة، وفق البيان.

وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مطروح، تطورات توفير الأجهزة التعويضية من خلال مركز الأطراف الصناعية لمصابي الألغام بالمحافظة، مشيرةً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية متطلبات أهالي المحافظة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية محافظة مطروح التي تُعد من أكبر محافظات جمهورية مصر العربية وحرص الدولة على دفع جهود التنمية بالمحافظة التي تُعد مقصدًا سياحيًا واعدًا.

وأشارت إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الفترة المقبلة اللقاءات مع الجهات المختلفة من أجل وضع أولويات خطة التنمية متوسطة المدى 2026/2027 – 2028/2029، والتي من المقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدى، طبقًا لقانون التخطيط الموحد، وسيتم تنفيذها بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أشارت "المشاط"، إلى حرص الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ المبادرة بما يدفع جهود التنمية بالمحافظات المختلفة.

وأوضحت أن خطة العام المالي الجاري 2025/2026 تتضمن استثمارات بنحو 25 مليار جنيه للبدء في مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتتضمن عددًا من المشروعات بمحافظة مطروح في ضوء اهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية والحرص على تحقيق العدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها.

وأوضحت "المشاط"، أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بلغت 45.6 مليار جنيه في خطة (25/2026)، بمعدل نمو 124% مقارنةً بالاستثمارات العامة في خطة العام المالي (24/2025)، وذلك لتنفيذ 212 مشروعاً في كافة القطاعات التنموية.