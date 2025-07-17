فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الاحترافي "منحة التسعة أشهر"

كتبت- آية محمد:

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم للالتحاق بالدفعة 46 من برنامج التدريب الاحترافي "منحة التسعة أشهر" المخصصة لخريجي الجامعات المصرية، بدءًا من دفعات عام 2021 وحتى 2025، وآخر موعد للتقديم يوم 31 يوليو.



ووفق البيان المرسل اليوم، يوفر البرنامج رحلة تعلم شيّقة، وتجربة فعلية في العمل الحُر والعمل عن بُعد، وشهادات معتمدة، كما يربط الخريجين بفرص العمل المتاحة في الشركات العاملة في القطاع.



وتقدم المنحة العديد من التخصصات، منها هندسة البرمجيات وتطوير الذكاء الاصطناعي، والحوسبة المعرفية والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والبنية التحتية، واختبار البرمجيات والتحقق منها آليًا، وتصميم الألعاب الإلكترونية وتطويرها، ونظم المعلومات، والتصميم الثلاثي الأبعاد والمؤثرات البصرية، وتخصصات أخرى.



ويقبل المعهد خريجي دفعة عام 2025 بدون تحديد موقف التجنيد، وتُحتسب فترة الدراسة بالمنحة باعتبارها جزءًا من مدة الخدمة العسكرية للمطلوبين للتجنيد.





