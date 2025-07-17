كتب- أحمد والي:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول منتصف تعاملات الخميس 17-7-2025، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3093 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3977 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4640 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5303 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53030 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164923 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 265150 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.62% إلى نحو 3326 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.







