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وزير البترول يبحث مع "مناجم النوبة" التوسع في التنقيب وإنتاج الذهب

01:10 م الخميس 17 يوليه 2025

جانب من الاجتماع

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كتبت- دينا كرم:


استقبل كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، عصام حورانى، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم النوبة العاملة فى مجال التنقيب وإنتاج الذهب والوفد المرافق له ، لاستعراض أنشطة الشركة الحالية والمستقبلية فى مجال البحث والتنقيب وإنتاج الذهب فى مناطق امتياز عمل الشركة .
وبحسب بيان الوزارة اليوم جاء ذلك على هامش منتدى مصر الدولى للتعدين 2025.


وأكد بدوى، على ترحيبه بوجود الشركة ونشاطها فى مصر ورغبتها فى التوسع فى استثماراتها فى الخامات التعدينية بخلاف مجال إنتاج الذهب، لافتاً إلى استعداد الوزارة والهيئة العامة المصرية الثروة المعدنية والصناعات التعدينية فى تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق النجاح للجميع.


ولفت عصام حورانى، رئيس الشركة إلى أن هناك نتائج مبشرة وسيتم الإعلان عنها قريباً فى مجال إنتاج الذهب على أثر العمليات التى نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية ، لافتاً إلى رغبة الشركة فى التوسع فى استثماراتها فى الخامات التعدينية مثل الفوسفات والرمال البيضاء وغيرها.

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وزير البترول مناجم النوبة إنتاج الذهب
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