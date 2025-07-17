كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البصل الأبيض، والفلفل، والخيار البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس 17-7-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

الطماطم تتراوح بين 2 و5.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه، بزياة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 1.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 6 و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و38 جنيهًا.







