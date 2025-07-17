إعلان

انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

12:37 م الخميس 17 يوليه 2025

أسعار الخضروات والفاكهة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البصل الأبيض، والفلفل، والخيار البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس 17-7-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

الطماطم تتراوح بين 2 و5.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه، بزياة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 1.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 6 و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و38 جنيهًا.




لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاصفة ترابية تضرب أسوان.. إغلاق الملاحة الجوية والنهرية ورفع درجة الاستعداد
تحذير للسائقين.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وشوائب عالقة تُعيق الرؤية