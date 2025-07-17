"كوكاكولا" تعلق على تصريحات ترامب بإضافة السكر الطبيعي

كتبت- أمنية عاصم:

صرح الرئيس ترامب أمس الأربعاء بأنه تحدث مع شركة كوكاكولا بشأن استخدام "سكر قصب حقيقي في كوكاكولا" في الولايات المتحدة، وأن الشركة وافقت على البدء في إضافته، ورفضت المتحدثة باسم كوكاكولا التعليق على ما إذا كانت الشركة قد وافقت على ذلك؛ وفق تقرير منشور على نيويورك تايمز.

وقالت ميشيل أجنو، المتحدثة باسم الشركة، في بيان: "نقدر حماس الرئيس ترامب لعلامتنا التجارية الشهيرة كوكاكولا".

وأضافت: "سننشر قريبًا المزيد من التفاصيل حول العروض المبتكرة الجديدة ضمن مجموعة منتجات كوكاكولا"، وفق التقرير.

وتابع التقرير، أنه لم يتطرق إعلان السيد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إلى شراب الذرة عالي الفركتوز، الذي حمله وزير الصحة روبرت إف. كينيدي الابن مسؤولية انتشار وباء السمنة.

ولم تُجب أجنو على أسئلة حول ما إذا كانت كوكاكولا قد وافقت على استخدام السكر حصريًا بدلًا من شراب الذرة، الذي بدأت الشركة استخدامه في كوكاكولا عام 1980، وخلطته بالسكر للمساعدة في تغطية تكلفة ارتفاع أسعار السكر.

وتصنع شركة كوكاكولا بالفعل مشروبًا غازيًا محلى بسكر القصب يعرف باسم "كوكاكولا المكسيكية" أو "مكسي كوك". وبفضل شعبيته الواسعة، دخل هذا المشروب الولايات المتحدة من المكسيك عبر تجار مستقلين غير مصرح لهم.

وأضاف التقرير، أنه في عام 2005، بدأت كوكاكولا باستيراد "كوكاكولا المكسيكية" إلى تكساس، ووسعت نطاق توزيعها تدريجيًا في جميع أنحاء البلاد، ويمكن العثور عليه الآن في محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة في الأحياء ذات الكثافة السكانية الهسبانية الكبيرة.

وكما تصنع كوكاكولا نسخة كوشير من "كوكاكولا" لعيد الفصح، وهي مصنوعة من السكر بدلًا من شراب الذرة لليهود المتدينين الذين يتجنبون الذرة (والحبوب الأخرى)، ويمكن العثور عليها في زجاجات ذات أغطية صفراء، ولم يستجب البيت الأبيض فورًا لطلب التعليق.

اقرأ أيضًا :

زيادة المعروض تُخفض أسعار الأسمنت بنسبة 25%

رئيس"فوسفات مصر”لمصراوي": نستحوذ على 60% من إجمالي إنتاج الفوسفات بمصر

مصدر لـ"مصراوي": كشف جديد للذهب بمنطقة "آفاق" باحتياطي يتخطى 300 ألف أوقية