كيف عوضت شركات الاتصالات الأربعة المستخدمين بعد تأثر الخدمات؟

كتبت- آية محمد:

ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، باتخاذ إجراءات عاجلة لتعويض المستخدمين المتضررين من تأثر خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول، بعد الحريق الذي وقع في سنترال رمسيس الأسبوع الماضي.

وكان حريق قد اندلع داخل إحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، مما أدى إلى تعطل عدة خدمات من بينها الإنترنت، والمحمول، والطوارئ، والمعاملات البنكية، بالإضافة إلى تأثر خدمات أخرى.

وأوضح الجهاز، في بيان يوم الخميس الماضي، أن القرار يلزم الشركات بتقديم واحد جيجابايت مجانية لمستخدمي الهاتف المحمول، وتعويض مستخدمي الإنترنت الثابت بعشرة جيجابايت مجانية على الخط الثابت، أو خمسة جيجابايت على الهاتف المحمول في حال عدم انتظام الخدمة على الخط الثابت.

وجاءت استجابة الشركات على النحو التالي:

فودافون

أرسلت الشركة رسالة نصية لعملائها جاء فيها:

"عميلنا العزيز، نعتذر عن تأثر خدمة الإنترنت الأرضي بسبب حريق سنترال رمسيس، نحب نطمنك أن الخدمة رجعت في معظم المناطق، وجاري العمل على استعادتها بالكامل في أقرب وقت".

وقدمت الشركة تعويضًا مؤقتًا للعملاء عبارة عن 5 جيجابايت إنترنت موبايل مجانية صالحة لمدة 7 أيام.

اورنج

أعلنت الشركة في رسالة نصية لعملائها:

"نعتذر عن تأثر خدمات الشبكة تم البدء في استعادة الخدمة بعد حادثة سنترال رمسيس".

وأضافت أنها منحت العملاء 1 جيجابايت هدية صالحة لمدة 7 أيام.

إي آند

وجهت الشركة رسالة إلى عملائها جاء فيها:

"شكرًا لتفهمك وثقتك في إي آند مصر، بنقدملك 2 جيجابايت موبايل إنترنت، الهدية صالحة لمدة يومين".

المصرية للاتصالات "وي"

أرسلت الشركة رسالة نصية لعملائها جاء فيها:

"عميلنا العزيز، نعتذر لكم عن الصعوبات التي قد تكون واجهتك أثناء استخدام بعض الخدمات، تم إضافة 1 جيجابايت هدية صالحة لمدة 7 أيام".

كما أعلنت الشركات الأربعة عن تعويض عملاء الإنترنت الأرضي تدريجيًا بـ 10 جيجابايت.

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