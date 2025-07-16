إعلان

مصادر لـ"مصراوي": تغطيه الطرح العام لـ"بنيان" 33.7 مرة بآخر جلسة اكتتاب اليوم

04:20 م الأربعاء 16 يوليو 2025

شركة بنيان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

كشفت مصادر مسؤولة على صلة بطرح شركة "بنيان للتنمية والتجارة" في تصريحات خاص لـ " مصراوي " أن الطرح العام لشركة بنيان في البورصة المصرية تم تغطيته بنحو 33.7% على عدد أسهم 611.6 مليون سهم، بآخر جلسة اكتتاب اليوم، والتى تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بعدد اسهم بلغت 18.1 مليون سهم.

ويذكر أن الطرح الخاص لشركة بنيان في البورصة المصرية تم تغطيته بنحو 6.85% على عدد أسهم 344.8 مليون سهم والتي تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة إغلاق آخر جلسة اكتتاب يوم 13 يوليو 2025

وكانت الشركة قالت في وقت سابق أن إجمالي قيمة الاكتتاب يبلغ نحو 1.8 مليار جنيه، تمثل نسبة تصل إلى 21.94% من إجمالي قيمة الشركة عند الطرح.

اقرأ أيضًا:

مصدر لمصراوي: تغطية الطرح الخاص لشركة "بنيان" 7 مرات والعام 5 مرات

الشعبة: أسعار الأسماك في القاهرة أقل 20% من المدن الساحلية حاليا لهذه الأسباب

هل عاد الإنترنت بالكامل؟.. مستخدمون يروون تجربتهم بعد حريق سنترال رمسيس

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة بنيان جلسة اكتتاب اسهم البورصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة