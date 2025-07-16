كتبت- أمنية عاصم:

كشفت مصادر مسؤولة على صلة بطرح شركة "بنيان للتنمية والتجارة" في تصريحات خاص لـ " مصراوي " أن الطرح العام لشركة بنيان في البورصة المصرية تم تغطيته بنحو 33.7% على عدد أسهم 611.6 مليون سهم، بآخر جلسة اكتتاب اليوم، والتى تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بعدد اسهم بلغت 18.1 مليون سهم.

ويذكر أن الطرح الخاص لشركة بنيان في البورصة المصرية تم تغطيته بنحو 6.85% على عدد أسهم 344.8 مليون سهم والتي تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة إغلاق آخر جلسة اكتتاب يوم 13 يوليو 2025

وكانت الشركة قالت في وقت سابق أن إجمالي قيمة الاكتتاب يبلغ نحو 1.8 مليار جنيه، تمثل نسبة تصل إلى 21.94% من إجمالي قيمة الشركة عند الطرح.

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