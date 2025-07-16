مركز إبداع مصر الرقمية بالإسماعيلية يُعلن الفائزين في هاكاثون

كتبت- آية محمد:

أعلن مركز إبداع مصر الرقمية بالإسماعيلية عن فوز فريقين في ختام فعاليات هاكاثون "GreenHack" الذي انعقد في الفترة من 25 إلى 29 يونيو، تحت شعار "تحديات الزراعة الدقيقة لمكافحة الآفات".

ونُظِم الهاكاثون بالتعاون مع شركة الدقهلية للتنمية الزراعية وبمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من مركز البحوث الزراعية، إلى جانب مشاركة واسعة من رواد الأعمال الشباب.

وجاء تنظيم الهاكاثون في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدعم التحول الرقمي في القطاع الزراعي، وتحفيز توظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول فعالة ومستدامة للتحديات البيئية والإنتاجية.

وتضمن الحدث سلسلة من ورش العمل التطبيقية والجلسات الإرشادية حول تصميم حلول ابتكارية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات لخدمة الزراعة الذكية، كما تلقى المشاركون تدريبًا مكثفًا على تطوير النماذج الأولية، وطرق عرض أفكارهم ومشروعاتهم أمام لجنة التحكيم.

وشارك في الهاكاثون 14 فريقًا، وفاز فريق " Developers" بالمركز الأول بجائزة قدرها 20 ألف جنيه وذلك عن مشروع يقدم تقنية ذكية لرصد وتتبع آفات مزارع الموالح الصغيرة المساحة باستخدام كاميرا مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

أما فريق "PI" فحصل على المركز الثاني بجائزة قيمتها 15 ألف جنيه وذلك عن مشروع وحدة ذكية قابلة للارتداء أو التثبيت على الجرارات الزراعية، تساهم في الكشف اللحظي عن الآفات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعتمد الوحدة على كاميرا ومستشعرات مدمجة تحدد موقع الإصابة بدقة، وتوجِّه المزارع صوتيًا نحو النقاط المتضررة، بما يسهم في رفع كفاءة المكافحة وترشيد استخدام المبيدات.

وقام بتقييم المشروعات لجنة تحكيم مكوّنة من ممثلين عن مركز إبداع مصر الرقمية وبنك القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة الدقهلية للتنمية الزراعية، بناءً على ثلاثة معايير: الابتكار والقابلية للتطبيق والأثر المجتمعي.