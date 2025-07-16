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تابعة لـ " إعمار مصر" توقع عقد لتطوير مشروع سياحي في الساحل الشمالي

03:10 م الأربعاء 16 يوليو 2025

شركة إعمار مصر للتنمية

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كتبت – أمنية عاصم:

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية عن موافق مجلس إدارة شركة "سكاي تاور للتطوير العقاري" - شركة تابعة- على توقيع عقد تنمية وتطوير ومشاركة في الإيرادات مع شركة الساحل للبناء والتطوير وذلك بغرض تطوير مشروع سياحي متكامل في الساحل الشمالي.
وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، جاء ذلك ضم القرار التى تم الموافقة عليها بملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بالتمرير بتاريخ 15 يوليو 2025، حيث تمت الموافقة بالإجماع على إضافة فرعيين للشركة.
وتأسست شركة إعمار مصر للتنمية عام 2005. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2015. ومتخصصة في التطوير العقاري مع التركيز على تطوير المجتمعات التي تعيد تعريف مقاييس المعيشة وفق الجودة العالمية، حيث تقوم بتطوير المناطق السكنية الراقية وإنشاء مجتمعات صحية ونابضة بالحياة، تمزج بين الأناقة والذوق الرفيع.



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شركة إعمار مصر للتنمية تطوير مشروع سياحي
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