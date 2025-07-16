كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد، والبيض، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض اللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأربعاء