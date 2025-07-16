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أوراسكوم للتنمية مصر: إسكندر طعمة رئيساً جديداً لمجلس الإدارة

12:28 م الأربعاء 16 يوليه 2025

شركة أوراسكوم للتنمية مصر

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كتبت- منال المصري:

أعلن مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ODE) اليوم تعيين الدكتور إسكندر طعمة رئيسا غير تنفيذي المجلس الإدارة خلفا لـ سامي سعد زغلول، الذي يغادر الشركة بعد انتهاء فترة عمله التي استمرت 6 سنوات.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم، أن هذه التغييرات القيادية التزام أوراسكوم للتنمية مصر بالحفاظ على حوكمة قوية وإشراف استراتيجي من خلال قيادة ذات خبرة.

من إسكندر طعمة؟

إسكندر طعمة هو قائد تنفيذي وأكاديمي وخبير في الحوكمة والإدارة المالية انضم مجددا إلى أوراسكوم للتنمية بعد أن شغل منصب المدير التنفيذي للمجموعة من 2013 إلى 2016.

قبل ذلك، أمضى أكثر من عقدين كأستاذ متفرغ في التمويل ورئيس مؤسس لوحدة التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة شغل الدكتور طعمة مناصب في مجالس إدارة شركات المصرية للاتصالات وفودافون مصر، والبريد المصري، ومدينة مصر وتعليم، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة بي للاستثمارات، وكان عضواً في مجلس الإشراف على صندوق إتش إس بي سي مصر النقدي.

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