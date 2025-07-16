الاتصالات تطلق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الهندسة والحاسبات

كتبت- آية محمد:

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من برنامج التدريب الصيفي لطلاب كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، المنعقد في الفترة من 14 يوليو إلى 10 أغسطس، وتنظمه الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

ويشارك في البرنامج مجموعة من طلاب الفرقتين الثانية والثالثة بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، بالجامعات الحكومية والخاصة في مصر.

ويتضمن البرنامج دورتين تدريبيتين، الأولى هي "أساسيات البنية التحتية والأنظمة والتطبيقات والأمن السيبراني"، والثانية "مبادئ علوم وتحليل البيانات وآليات الأعمال وتطوير تطبيقات الويب".

ويهدف التدريب إلى ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتنمية المهارات التقنية والمهنية للطلاب، وتعريفهم بمتطلبات سوق العمل الفعلية، وإتاحة الفرصة لهم للتعامل مع أدوات وتقنيات حديثة تساهم في تعزيز ثقافة العمل الجماعي والتفكير الابتكاري.