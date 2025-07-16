كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والفلفل، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16-7-2025، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و13.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 و16 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و38 جنيهًا.