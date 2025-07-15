رئيس هيئة الاستثمار: نستهدف زيادة حصة التعدين إلى 5% من الناتج المحلي

كتبت- منال المصري:

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن خطة الحكومة لزيادة حصة قطاع التعدين إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تتضمن تعميق الصناعة وخلق سلاسل قيمة مُضافة للصناعات التعدينية.

وأوضح خلال كلمته في منتدى مصر للتعدين 2025، أن هذا يأتي بالإضافة إلى التوسع في إتاحة الخدمات اللوجستية المُرتبطة بالقطاع مثل الشحن والنقل وإدارة عمليات التخزين وسلاسل الإمداد.

وأوضح هيبة إن قطاع التعدين دائماً ما يُعبر عن الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث من ضمن الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار للمؤسسات العاملة في قطاع التعدين، استرداد ما يصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية عن طريق الخصم الضريبي خلال 7 سنوات من بدء المشروع.

كما يُتاح للمشروعات التعدينية التقدم للحصول على الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح التي تحتاجها هذه النوعية من المشروعات، والتي تتم الموافقة عليها خلال 20 يوم عمل فقط.

وأشار حسام هيبة إلى توافر عدد من النظم الاستثمارية الملائمة لاحتياجات مشروعات التعدين، ومن أهمها المناطق الحرة الخاصة والمناطق الاستثمارية الخاصة، والتي تتيح للمشروعات الحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة من مقر واحد.