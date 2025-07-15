رئيس"فوسفات مصر”لمصراوي": نستحوذ على 60% من إجمالي إنتاج الفوسفات بمصر

كتبت– دينا كرم:

قال المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، إن الشركة تستحوذ على نحو 60% من إجمالي إنتاج مصر من خام الفوسفات، وتقوم بتصدير ما يقرب من 55% من إجمالي الفوسفات إلى عدد من الأسواق العالمية.

وأضاف عبد العظيم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الشركة تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 15% في حجم الإنتاج.

وأوضح أن "فوسفات مصر" تعتمد في عملياتها على ثلاث مناطق رئيسية تمتلك تراخيص تشغيل، وهي منطقة أبو طرطور والتي تضم أكبر احتياطي من الفوسفات في مصر وتعد المركز الرئيسي لنشاط الشركة بالإضافة إلى منطقتي البحر الأحمر والسباعية.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة تصل إلى نحو 7 ملايين طن من الخام الخشن، و5 ملايين طن من الخام الناعم، فيما يبلغ حجم المبيعات السنوي قرابة 3 ملايين طن.