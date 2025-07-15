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المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد وحيدًا بختام جلسة اليوم

03:11 م الثلاثاء 15 يوليو 2025

البورصة

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.61 %عند مستوى 33934 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 35.05 مليون جنيه، سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 37.86 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 72.9مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.04 %عند مستوى 33727 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

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