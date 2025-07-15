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البترول توقع اتفاقيه ترخيص للبحث عن خام الذهب مع الثروة المعدنية وسنتامين

02:21 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

المهندس كريم بدوي

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كتبت- دينا كرم:

أُعلن كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية ترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له اليوم، بين وزاره البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية المملوكة لشركة أنجلو جولد اشانتي.

وأضاف على هامش فعاليات منتدى مصر التعدين أنه سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطاري بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية و شركة باريك العالمية.

وتُعد هذه الخطوة دليل واضح على الرغبة القوية من الشركات العالمية بالتوسع في استثماراتها في قطاع التعدين المصرى، والذي يُعد بدوره شهادة عالمية على ثقة كبري الشركات الدولية فى مناخ الاستثمار بمصر مما يعكس نجاح سياسة الدولة فى جذب الاستثمارات الاجنبية.

وقال إن التركيز على الجانب التقني وحده لم يكن كافيًا لتحقيق رؤيتنا الطموحة، لذا فقد أولت وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماماً خاصاً للجوانب البيئية والإدارية والتكنولوجية.

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