استمرار انقطاع الإنترنت بعد حريق سنترال رمسيس.. كيف تُقدم شكوى؟

كتبت- آية محمد:

مساء يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، اندلع حريق داخل إحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، مما أدى إلى تأثر عدد من الخدمات من بينها خدمات الإنترنت والمحمول والخدمات البنكية بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى.

وعلى الرغم من مرور عدة أيام على الحريق وتأكيد الشركات على عودة الخدمات، إلا أن بعض المستخدمين ما زالوا يشتكون من استمرار انقطاع خدمات الإنترنت الأرضي لديهم حتى الآن.

وفي مثل هذه الحالات، يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمستخدمين عدة قنوات لتقديم الشكاوى والتحقيق فيها، لضمان حماية حقوقهم، خاصة إذا لم يقم مقدم الخدمة بحل المشكلة، أو إذا كانت الشكوى تتعلق بالجوانب المالية مثل الفواتير، وفي حال أثبتت التحقيقات أحقية العميل، يُلزم الجهاز مقدم الخدمة برد المستحقات المالية.

وتشمل أنواع الشكاوى التي يختص الجهاز بالنظر فيها: مشكلات خدمات الإنترنت، وتوصيل وتغطية شبكات الاتصالات، والفواتير، وطرق محاسبة خدمات الاتصالات، وتأخر إصلاح الأعطال أو توصيل الخدمات، بالإضافة إلى شكاوى متعلقة بأجهزة الهاتف المحمول.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية طرق تقديم الشكاوى، والإرشادات الواجب اتباعها لضمان سرعة التعامل مع الشكوى:

طرق تقديم الشكاوى لجهاز تنظيم الاتصالات:

1- تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: "MY NRTA".

2- البريد الإلكتروني: complaints@tra.gov.eg.

3- الرقم المختصر: 155 "يعمل يوميًا من 8 صباحًا حتى 10 مساءً".

4- الواتساب: عن طريق إرسال رسالة إلى أحد الأرقام التالية: (01015515155 - 01111115150 - 01551515505 - 01202155155)

5- منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات: https://complaints.tra.gov.eg.

6- منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، ولينكد إن، وإنستجرام، وتويتر".

ولضمان بحث الشكوى بشكل فعال وسريع، يجب على المستخدم تقديم معلومات مفصلة تتضمن ما يلي:

1- اسم الشاكي، وعنوانه، وأرقام الهواتف التي يمكن الوصول له من خلالها، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني إن وجد.

2- أن يكون المستخدم قد قام بالشكوى للمشغل المعني ولم يتلقى رد، او كان الرد غير مرضي بالنسبة له.

3- تفاصيل الشكوى: وتشمل اسم المشغل أو مقدم الخدمة، وأرقام الهواتف التي يمكن الوصول له من خلالها، وتفاصيل عن الجهة التي تقدم فيها بشكوى لدى المشغل، بالإضافة إلى رقم الشكوى الذي حصل عليه المستخدم من المشغل.

4- التأكد من مرور 48 ساعة على تسجيل الشكوى لدى المشغل قبل تسجيل شكوى للجهاز.

5- أي إثباتات قد تكون ذات أهمية مثل العقد المبرم بين المستخدم ومقدم الخدمة، أو فواتير تثبت قيام المستخدم بدفع ثمن الخدمة المقدمة خاصة في النزاعات التي تحتوي على أمور مالية.

6- أن يكون الرقم المشكو منه مملوك للشاكي بالفعل، وفي حال تسجيل شكوى للغير يجب أن يكون الشاكي مفوض كتابيًا بذلك، وفي حال ثبوت أن الشاكي غير مالك للخط المشكو منه لن يتم استكمال فحص الشكوى.

7- وإذا كانت الشكوى بخصوص حسابات شركات، يجب أن يكون الشاكي المفوض الرسمي للحساب.

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