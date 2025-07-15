رغم التخفيضات.. تراجع الإقبال على شراء الملابس الجاهزة

كتبت- آية محمد:

قال خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن نسبة الإقبال على شراء الملابس الجاهزة لا تتعدى 40%، رغم ما تشهده الأسواق حاليًا من خصومات وتخفيضات على الملابس الصيفية.

وأوضح فايد لـ"مصراوي"، أن نسبة التخفيضات والخصومات خلال فصل الصيف تتراوح بين 10% و30% وتشمل مختلف أنواع الملابس.

هذه العروض بدأت منذ يوم 20 مايو الماضي، وما زالت مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى أن التخفيضات لم تقتصر على فئة معينة من الملابس، بل تشمل جميع القطع، وذلك في محاولة من التجار لتحفيز حركة البيع وتنشيط السوق خلال موسم الصيف، وفق ما قاله فايد.

ورغم هذه العروض، أشار فايد إلى أن الإقبال من جانب المواطنين على شراء الملابس لا يزال ضعيفًا.

وأضاف أن الخصومات لم تنجح حتى الآن في جذب المستهلكين بالشكل المتوقع.

وأضاف أن الأسعار الحالية لا تختلف كثيرًا عن أسعار العام الماضي، مؤكدًا أنه لا يوجد تفاوت في الإقبال بين أنواع الملابس المختلفة، حيث أن الإقبال على الملابس الحريمي لا يختلف عن الرجالي أو ملابس الأطفال، فجميعها تشهد نفس المستوى المحدود من الطلب.

وتوقع فايد أن تشهد أسعار الملابس انخفاضًا خلال الفترة المقبلة في حال استمر هذا الضعف في حركة الشراء.

اقرأ أيضًا:

بزيادة 8 دولارات للأونصة.. الذهب العالمي يرتفع خلال تعاملات اليوم

الشعبة: أسعار الأسماك في القاهرة أقل 20% من المدن الساحلية حاليا لهذه الأسباب

5 خطوات لقياس سرعة الإنترنت باستخدام تطبيق " MY NTRA"