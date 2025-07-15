كتبت- منال المصري:

أجلت مصر استلام بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال لعدم بدء تشغيل أحدث محطاتها الجديدة "سفن التغييز".

وقالت مصادر مطلعة، وفق ما نقلته "بلومبرج"، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن عددًا محدودًا من الشحنات المقرر وصولها في يوليو سيُعاد جدولتها للشهر المقبل.

وأضافوا أنه من غير المتوقع أن يكون التأخير جوهريًا أو متكررًا.

وتعمل مصر على استقبال شحنات الغاز المسال المستورد، وإعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية، بهدف تنويع مصادر الإمداد وتحقيق الاستدامة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وتمتلك مصر حاليًا ثلاث سفن تغييز ضمن المنظومة القومية لإمدادات الطاقة، هي "هوج جاليون" التي تعمل فعليًا في ميناء سوميد بالعين السخنة، و"Energos Eskimo" و"Energos Power" اللتان يجري الانتهاء من تجهيزهما فنيًا تمهيدًا لربطهما في مينائي سوميد وسونكر.

ومن المقرر كذلك وصول سفينة رابعة "وينتر" إلى دمياط، إلى جانب وحدة خامسة ستتمركز في الأردن لتعزيز الإمدادات عبر خط الغاز العربي.