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ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

12:19 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38159.81 جنيه، بزيادة 383.53 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39834.61 جنيه، بزيادة 85.14 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3896 جنيه، بزيادة 65.02 جنيه.

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أسعار الحديد والأسمنت ارتفاع أسعار الحديد الأسمنت
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