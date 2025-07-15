إي اف چي هيرميس تنهي صفقة الاستحواذ "اليسر للمقاولات الصناعية"

كتبت-أمنية عاصم:

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها أنهى بنجاح دوره كمستشار مالي أوحد لشركة "نسما وشركاهم"، العاملة في مجال حلول المشاريع المتكاملة في السعودية ، في صفقة الاستحواذ على شركة "اليسر للمقاولات الصناعية" (AYTB) ، وهي من أبرز مزودي الخدمات الصناعية في المملكة.

بحسب البيان المرسل من الشركة اليوم، فإن هذه الصفقة الاستراتيجية تعزز من مكانة "نسما وشركاهم" كمزود رائد ومتكامل للخدمات الصناعية ويسهم في تعزيز قدراتها عبر قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتحظى شركة "اليسر للمقاولات الصناعية" بخبرة متخصصة تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجالات التشغيل والصيانة والتصنيع والخدمات الصناعية الحيوية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة. وستواصل الشركة عملها ككيان مستقل ضمن مجموعة "نسما وشركاهم"، مع الحفاظ على هيكلها التنظيمي وهويتها المؤسسية واستقلاليتها التشغيلية.