إعلان

إي اف چي هيرميس تنهي صفقة الاستحواذ "اليسر للمقاولات الصناعية"

12:06 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

شركة إي اف چي هيرميس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-أمنية عاصم:

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها أنهى بنجاح دوره كمستشار مالي أوحد لشركة "نسما وشركاهم"، العاملة في مجال حلول المشاريع المتكاملة في السعودية ، في صفقة الاستحواذ على شركة "اليسر للمقاولات الصناعية" (AYTB) ، وهي من أبرز مزودي الخدمات الصناعية في المملكة.

بحسب البيان المرسل من الشركة اليوم، فإن هذه الصفقة الاستراتيجية تعزز من مكانة "نسما وشركاهم" كمزود رائد ومتكامل للخدمات الصناعية ويسهم في تعزيز قدراتها عبر قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتحظى شركة "اليسر للمقاولات الصناعية" بخبرة متخصصة تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجالات التشغيل والصيانة والتصنيع والخدمات الصناعية الحيوية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة. وستواصل الشركة عملها ككيان مستقل ضمن مجموعة "نسما وشركاهم"، مع الحفاظ على هيكلها التنظيمي وهويتها المؤسسية واستقلاليتها التشغيلية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة إي اف چي هيرميس اليسر للمقاولات الصناعية شركة نسما وشركاهم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - المركزي يقرر عودة البنوك للعمل إلى الساعة 3 عصرا بدلا من 5 مساء اليوم
"أنت حالق دقنك ليه"؟ د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد: لدينا تنمر ديني