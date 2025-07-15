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انخفاض الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:42 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025

الكابوريا

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15-7-2025، بينما انخفضت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و82 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و180 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيهًا.

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الكابوريا سوق العبور السمك البلطي المكرونة السويسي
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