كتبت- دينا كرم:

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، مزادا علنيا كبيرا يوم الخميس 17 يوليو الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا، لبيع "لوطات" موبايل ولابتوب وإيربودز وشيش إلكترونية، وذلك بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، أسفل كوبري عباس بالجيزة.

يبلغ ثمن كراسة الشروط والمواصفات ٤٠٠ جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة و الرسوم والدمغات المقررة طبقا لقرار الدكتور وزير المالية رقم 3 لسنة ٢٠١٩ تنفيذا للقانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۱٨ والقانون رقم ۲۰۰ لسنة ٢٠٢٠.

ويوجد داخل المزاد لوطات من الموبايلات من عدة أنواع أبرزها، Samsung Galaxy، Oppo Reno، infinix smartx iphone، Huawe.

كما توجد لوطات شيش الكترونية من عدة أنواع منها، شيشة اليكترونية puff، شيشه اليكترونية 8000 puffs blus، شيشه اليكترونية puffs Ram، شيشه اليكترونية PODVOOPOOVIN، شيشة اليكترونية VOOPOOVincipo، وشيشية الكترونية أنواع، وشيشية الكترونية أطعمة، وأجهزة تسخين سجائر.

ويضم المزاد: ساعات ذكية أشكال وأنواع مختلفة منها، ساعة ذكية A Maz، ساعة روليكس صيني الصنع بأشكال مختلفة، ساعة ذكية Apple Watch s max Apple Watch ultra، ساعة ذكية Dr No wear pro max. . وتوجد لوطات سماعات منها سماعة هواوي IBnds ، وسماعة AiR Pod PRO Apple، وأنواع وأشكال مختلفة منها.

ويأتي طرح آلاف الموبايلات في المزاد، بعد بدء وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج من بداية العام الجاري بهدف التصدي لمحاولات التهرب وحماية الصناعة المحلية.