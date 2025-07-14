كتبت- دينا كرم:

اجتاحت دمية "لابوبو" مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعدما تحولت من مجرد لعبة غريبة الشكل إلى رمز للموضة وأيقونة فنية يحرص المشاهير على اقتنائها، مما جعلها حديث الساعة حول العالم.

هذا الجنون العالمي لم يمر مرور الكرام على السوق المصري، حيث سارع بعض المصنعين إلى تقديم نسخ محلية من "لابوبو" بأسعار بسيطة تبدأ من 45 جنيهًا، في محاولة لتلبية الطلب المحلي ومجاراة التريند العالمي.

ما هي لابوبو؟

ظهرت "لابوبو" لأول مرة عام 2015 ضمن سلسلة "The Monsters" الوحوش التي ابتكرها الفنان كاسينغ لونغ، لكنها لم تكتسب شهرة واسعة إلا في عام 2024، بعد ظهورها مع ليزا، عضوة فرقة "بلاكبينك"، والتي وصفتها بـ"طفلي" خلال مقابلة لمجلة Teen Vogue، ما دفع جماهيرها لتبني الدمية وتحويلها إلى تريند عالمي، بحسب "BBC"

تتميز شخصيات "الوحوش" بمزيج من النور والظلام. وبرزت "لابوبو" بوصفها الوحش الأيقوني. وتتميز الدمية بملامح فريدة عيون واسعة، آذان مدببة، وأسنان بارزة، تجمع بين الغرابة والبراءة، بحسب وصف محبيها، وتباع عادة في عبوات عشوائية تعرف بـ"Blind Boxes"، حيث لا يعرف المشتري نوع الدمية داخل العلبة إلا بعد فتحها.

وتتراوح أسعار "لابوبو" في المتاجر الآسيوية بين 13 و16 دولارًا، لكن الإصدارات النادرة منها تعرض على منصات مثل eBay وStockX بأسعار تتجاوز 1500 دولار، وتصل أحيانًا إلى قرابة 2000 دولار.

وتباع بعض النماذج الشهيرة للدمية بسعر يصل لنحو 300 دولار، في حين قد تصل قيمة الإصدارات النادرة إلى 1580 دولاراً على موقع "بوب مارت"، أما نموذج "سيكريت" النادر جداً، والذي تبلغ فرصة الحصول عليه 1.4 % فقط، فيباع في المزادات الإلكترونية بسعر يصل إلى 1920 دولاراً، وتباع نسخة "بيغ انتو إنيرجي" على متجر أمازون بسعر 167 دولاراً للعلبة التي تحتوي على عدة دمى، أو 101 دولاراً للدمية الفردية.

وساهمت شهرة اللعبة على تيك توك، واقتناؤها من قبل مشاهير العالم، في تحويلها إلى رمز موضة أكثر من كونها مجرد لعبة، وهو ما شجع بعض الفنانين المصريين مثل أحمد سعد وبدرية طلبة على التفاعل مع الدمية ومزاح الجمهور حول أسعارها وشكلها، ما أضفى عليها لمسة محلية ساهمت في زيادة شعبيتها في مصر.

"لابوبو الغلابة" تبدأ من 45 جنيهًا

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن دمية "لابوبو" انتشرت على نطاق واسع خارج مصر، الأمر الذي دفع بعض الأشخاص إلى استيرادها إلى السوق المحلي، مما شجع عددًا من المصانع المصرية على تقليدها وتصنيع نسخة محلية منها، تطرح بأسعار تبدأ من 45 جنيهًا فقط.

وأوضح صفا، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن النسخة المستوردة غير الأصلية (الهاي كوبي) يبدأ سعرها من نحو 600 جنيه، في حين تصل أسعار النسخ الأصلية في الخارج إلى ما يعادل 20 أو 30 ألف جنيه مصري، بحسب الإصدار ومدى ندرة اللعبة.

وأضاف أن بعض التجار أطلقوا على النسخة المحلية اسم "لابوبو الغلابة"، حيث تصنع من خامات بسيطة مثل الفرو، ويصمم الوجه من مادة تشبه المشمع، ويرسم عليه الشكل المميز للدمية الأصلية.

وأشار صفا إلى أن هناك إقبالًا على شراء النسخة المصرية، لكنه لا يزال محدودًا، قائلًا: "بعض الأشخاص يتراجعون عن الشراء عندما يسمعون أن سعر النسخة المستوردة يبدأ من 600 جنيه، فيتجهون إلى النسخة المصرية التي تباع بسعر أقل وتؤدي الغرض من حيث الشكل".

وأكد أن سوق لعب الأطفال في مصر يتأثر دائمًا بالتريندات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن دمية "لابوبو" ليست الحالة الأولى، حيث سبقتها دمية "ستيتش" التي لاقت رواجًا كبيرًا، حيث كانت تباع منها ميداليات بأسعار تبدأ من 45 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الدمى الأكبر حجمًا بين 60 و300 جنيه وفقًا للحجم والخامة.

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