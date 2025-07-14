مؤشرات البورصة تصعد بشكل جماعي بنهاية جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 2.04 %عند مستوى 33727 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.89% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.98%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 10.7 مليون جنيه، سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 10.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 12.50 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.81 %عند مستوى 33053 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.