5 خطوات لقياس سرعة الإنترنت باستخدام تطبيق " MY NTRA"

كتبت- آية محمد:

يرغب الكثير من المستخدمين في التأكد من جودة وسرعة خدمة الإنترنت لديهم، سواء عبر شبكة الواي فاي أو بيانات الهاتف.

ويوفر تطبيق "MY NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمستخدمين إمكانية قياس أداء شبكة الإنترنت التي يعتمدون عليها.

و"MY NTRA" هو تطبيق تفاعلي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمستخدمي الهاتف المحمول لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات قياس سرعة الإنترنت الفعلية باستخدام التطبيق:

1- حمل التطبيق من متجر Play Store لهواتف Android، أو من App Store لهواتف iOS.

2- افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول.

3- من الصفحة الرئيسية، اختر "الخدمات".

4- اضغط على "خدماتي".

5- ثم اختر "اعرف سرعتك".

وسيقوم التطبيق تلقائيًا بقياس سرعة الإنترنت على هاتفك باستخدام إحدى منصات القياس العالمية.

وإذا كنت تريد قياس سرعة الواي فاي، تأكد من الاتصال بالشبكة المطلوبة مع إيقاف بيانات الهاتف.

أما إذا كنت ترغب في قياس سرعة الإنترنت عبر شبكة المحمول، فقم بإغلاق الواي فاي واستخدام بيانات الهاتف فقط.

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