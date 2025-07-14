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"بنيان" تحدد السعر النهائي للسهم للطرح في البورصة عند 4.96 جنيه

11:04 ص الإثنين 14 يوليه 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

حددت شركة بنيان للتنمية والتجارة سعر السهم النهائي للطرح في البورصة عند 4.96 جنيه لسهم.

وبحسب بيان منشور على شاشة البورصة اليوم، فإن الطرح الخاص تم تغطيته 6.88 مرة على عدد الأسهم المخصصة.

كشف مصدر مسؤول على صلة بطرح شركة "بنيان للتنمية والتجارة" في تصريح خاص لـ " مصراوي " أمس أن الطرح الخاص لشركة بنيان في البورصة المصرية تم تغطيته بنحو 6.85% على عدد أسهم 344.8 مليون سهم والتي تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة إغلاق آخر جلسة اكتتاب.

وأكدت البورصة في بيانها اليوم على جميع شركات الوساطة إيداع نسبة 25% على الأقل من قيمة الأسهم المطلوب شراؤها في الطرح العام واتخاذ اللازم نحو تعديل أسعار الأوامر السابق تسجيلها قبل نشر هذا الإعلان لتصبح بسعر 4.96 جنيه لكل سهم .

وتم إغلاق الاكتتاب في الطرح الخاص لشركة بنيان أمس، ومن المقرر إغلاق الاكتتاب في الطرح العام بنهاية جلسة 16 يوليو 2025.

وكانت الشركة قالت في وقت سابق إن إجمالي قيمة الاكتتاب يبلغ نحو 1.8 مليار جنيه، تمثل نسبة تصل إلى 21.94% من إجمالي قيمة الشركة عند الطرح.

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شركة بنيان للتنمية والتجارة البورصة المصرية
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