كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البطاطس، والفلفل، والخيار البلدي، والليمون، والتفاح، خلال تعاملات اليوم الاثنين 14-7-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والكوسة، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و5 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و13.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و5 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و36 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.