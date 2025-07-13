كتبت – أمنية عاصم:

توقع خبراء تحدثوا لـ " مصراوي" أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه السابق يساهم في استقرار سعر الذهب خلال الفترة المقبلة ويحد من زيادة الإقبال عليه لاستمرار العائد المرتفع على الشهادات البنكية.

كان البنك المركزي قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في رابع اجتماع له خلال 2025 الخميس الماضي عند 24% للإيداع و25% للإقراض بعد أن رفعها بنسبة 3.25% على مرتين في أبريل ومايو الماضيين.

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية "لمصراوي"، إن تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة قد يؤدي إلى استقرار أسعار الذهب،خلال الفترة المقبلة ، خاصة في ظل استمرار العائد المرتفع على الشهادات والأدوات الادخارية التقليدية.

وأوضح أن العلاقة بين أسعار الفائدة والذهب علاقة عكسية بطبيعتها، فكلما انخفضت الفائدة على الودائع البنكية، اتجه الأفراد والمستثمرين إلى الذهب كخيار بديل، ما يرفع الطلب عليه ويؤدي بالتالي إلى صعود أسعاره أو العكس.

وشدد منيب، على أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على حركة الذهب، وفسر كلامه قائلًا : "إذا تزامن قرار الفائدة مع انفراجة في التوترات التجارية بين أمريكا والصين أو بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار الذهب، نتيجة تحول المستثمرين إلى الأسواق المالية والأسهم، والتقليل من اعتمادهم على الذهب كملاذ آمن".

وأكد على أن التحركات في أسعار الذهب لا ترتبط فقط بالسياسات النقدية المحلية، بل هي نتاج تفاعل عدة متغيرات إقليمية ودولية، أبرزها الاتفاقيات التجارية والتطورات الجيوسياسية، وهو ما يوجب النظر للصورة الكاملة عند تحليل السوق.

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي"، حول أن تثبيت سعر الفائدة سيساهم في استقرار أسعار الذهب المحلي؛ لاستمرار ارتفاع سعر الفائدة على الشهادات.

وأوضح أن تحركات سعر الذهب ترتبط بثلاث عوامل هم " سعر الصرف ، سعر الذهب العالمي ، معدلات العرض والطلب " ، ومتابعًا أنه إذا كان المركزي خفض سعر الفائدة كان سيؤدي إلى توجه المستثمرين لسيولهم المالية نحو الملاذ الآمن إلا وهو الذهب بدلًا من الادخار في الشهادات البنكية.

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