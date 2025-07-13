كتبت- أمنية عاصم:

كشف مصدر مسؤول على صلة بطرح شركة "بنيان للتنمية والتجارة" في تصريح خاص لـ " مصراوي " أن الطرح الخاص لشركة بنيان في البورصة المصرية تم تغطيته بنحو 6.85% على عدد أسهم 344.8 مليون سهم والتي تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة إغلاق آخر جلسة اكتتاب اليوم.

وبالنسبة لشريحة الطرح العام البالغ عددها 18.1 مليون سهم، والتي تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة، أوضح المصدر ، أن عدد مرات التغطية وصلت تقريبا إلى 5 مرات.

وتم إغلاق الاكتتاب في الطرح الخاص لشركة بنيان اليوم ومن المقرر إغلاق الاكتتاب في الطرح العام بنهاية جلسة 16 يوليو 2025.

كانت الشركة قالت في وقت سابق أن إجمالي قيمة الاكتتاب يبلغ نحو 1.8 مليار جنيه، تمثل نسبة تصل إلى 21.94% من إجمالي قيمة الشركة عند الطرح.