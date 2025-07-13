كتبت- دينا كرم:

قال محمد حليم، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية "لمصراوي"، إن أسعار الأسماك في أسواق القاهرة خلال فصل الصيف تشهد انخفاضًا بنحو 20% مقارنة بالمناطق الساحلية والمصايف خاصة الإسكندرية والساحل الشمالي.

وأوضح حليم أن تراجع الأسعار في القاهرة يعود بالأساس إلى انخفاض معدلات الإقبال على الشراء خلال هذه الفترة، موضحًا أنه في فصل الصيف، تقل حركة البيع والشراء، مما يؤدي إلى تراجع الأسعار بنحو 20% مقارنة بفترة عيد الفطر، التي شهدت زيادة كبيرة في الطلب وكذلك السعر.

وأضاف أن الأسعار ترتفع في بعض المدن الساحلية، خاصة المناطق التي تشهد كثافة في النشاط السياحي، مثل الإسكندرية والساحل الشمالي، نتيجة زيادة الطلب من المصطافين.

وأشار حليم إلى أن الأسماك ذات الجودة الأعلى يتم توريدها أولًا إلى المصايف والمتاجر الكبرى، في حين يتم توجيه الكميات الأقل جودة إلى سوق العبور والأسواق الداخلية بالقاهرة.

وأوضح أن الأسواق خلال فصل الصيف تعتمد على عدة مصادر للإمداد، منها أسماك البحر الأبيض المتوسط، والأسماك النيلية، والأسماك المستوردة، بالإضافة إلى إنتاج المزارع السمكية المنتشرة في محافظات مثل كفر الشيخ، والمنطقة الواقعة بين دمياط وبورسعيد والمعروفة باسم "الديبة".

وأشار حليم إلى أن أصحاب المزارع السمكية يتحكمون في الكميات التي يتم إرسالها إلى سوق العبور، وبالتالي يكون لهم دور مؤثر في تحديد مستويات الأسعار.

ولفت إلى أن مدنًا مثل الإسماعيلية وبورسعيد لا تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، نظرًا لتوافر الأسماك فيها بصورة مستمرة من مصادر قريبة.

وأشار إلى انتهاء موسم الصيد الرئيسي في مصر، والذي يمتد من منتصف شهر سبتمبر وحتى منتصف شهر مايو، خاصة في ميناء الأتكة بمحافظة السويس، الذي يعد من أهم مصادر توريد الأسماك للأسواق، وبانتهاء هذا الموسم، يعتمد السوق المحلي على الأسماك المستوردة، وإنتاج المزارع، إلى جانب بعض الأنواع القادمة من نهر النيل ومحافظة أسوان.

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