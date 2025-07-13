إعلان

مبيعات أجنبية وعربية تهبط بمؤشرات البورصة بختام التعاملات اليوم

03:16 م الأحد 13 يوليه 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.81 %عند مستوى 33053 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25 %، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.36 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 39.19 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 27.09 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 66.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.52 %عند مستوى 33324 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

تعاملات المستثمرين العرب البورصة المصرية مؤشرات البورصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء