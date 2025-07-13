كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.81 %عند مستوى 33053 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25 %، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.36 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 39.19 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 27.09 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 66.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.52 %عند مستوى 33324 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.