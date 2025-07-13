رغم حريق رمسيس.. البورصة تربح 27 مليار جنيه خلال أسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

شهد رأسمال السوقي نموًا بنسبة 1.15% أى بمكاسب تصل لـ 27 مليار جنيه وذلك خلال أسبوعًا، أى منذ بداية جلسة 6 يوليو 2025 لجلسة 10 يوليو 2025 .

ويذكر أنه اندلع حريق داخل إحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس - الاثنين الماضي والذي دام لليوم التالي- ويعد سنترال رمسيس أحد أقدم وأهم مراكز الاتصالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات، مما أدى إلى تعطل عدة خدمات من بينها الإنترنت، والمحمول، والطوارئ، والمعاملات البنكية، بالإضافة إلى تأثر خدمات أخرى.

وبحسب التقرير الأسبوعى للبورصة، سجل رأسمال السوقي مكاسب بقيمة 27 مليار جنيه، ليحقق 2.365 تريليون جنيه سعر الإغلاق في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بــــ 2.338 تريليون جنيه سعر الفتح بداية الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 326.6 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 7,115 مليون ورقة منفذة على 431 ألف عملية.

و قد استحوذت الأسهم على 6.32% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 93.68% خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.3% والعرب على 7.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات خلال الأسبوع الماضي.

وأغلق مؤشر EGX 30 عند 33,324 نقطة مسجلا ارتفاعًا بنحو 1.54% بينما سجل مؤشر EGX70 نحو 1.25% صعودًا مغلقًا الفترة عند 10,131 نقطة بينما سجل مؤشر EGX100 ارتفاعًا بنحو 1.52 % مغلقًا الفترة عند 13,703 نقطة.

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