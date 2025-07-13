كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، والسكر، والمكرونه، خلال تعاملات اليوم الأحد 13-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

12 جنيهًا لكيلو الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض السكر والمكرونة.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

120جنيهًا لكيلو المكرونة السويسي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد