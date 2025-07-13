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120جنيهًا لكيلو المكرونة السويسي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

01:38 م الأحد 13 يوليو 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد 13-7-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 81 و 85 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و120 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و 180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيهًا.

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أسعار الأسماك المكرونة السويسي سوق العبور
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